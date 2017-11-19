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Однопартийцы президента Зимбабве Роберта Мугабе призвали президента уйти в отставку после военного переворота в стране.

Так, молодежное крыло правящей в Зимбабве партии Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт призвало Мугабе уйти в отставку, сообщает РБК-Украина.

Партия также требуют исключения из состава политсилы жены президента Грейс Мугабе.

Кроме того, лидер ветеранов войны заявил, что президент Зимбабве должен покинуть свой пост немедленно.

Отметим, парламент Зимбабве намерен инициировать процесс импичмента президента Мугабе, который, по словам главы парламентской фракции основной оппозиции, говорит, что они обсуждали с правящей партией совместные действия.

Напомним, 15 ноября военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Они также заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения Мугабе из-за «социальных и экономических страданий».

Президент Зимбабве  находится под домашним арестом.
ForUm

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