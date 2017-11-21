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Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул свой пост, объявил спикер парламента страны Джейкоб Муденда.

По его словам, о своей отставке Мугабе известил депутатов в письменном виде.

«Я, Роберт Габриэль Мугабе, в соответствии с пунктом 96 конституции Зимбабве настоящим заявляю о своей отставке», - говорится, в частности, в тексте письма, который Муденда зачитал депутатам, сообщает Би-би-си.

Полный текст президентского письма появился в сети, однако сам Мугабе еще не делал никаких публичных заявлений по этому поводу.

После прочтения письма в зале заседаний парламента депутаты устроили овацию.

Напомним, 15 ноября военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Они также заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения Мугабе из-за «социальных и экономических страданий».

19 ноября Мугабе был уволен с поста лидера правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт», его место занял Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе две недели назад уволил. 

 
ForUm

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