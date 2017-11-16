Президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под домашним арестом.

С ним говорил президент ЮАР Джейкоб Зума.

Зума, который также возглавляет Сообщество по развитию юга Африки, призвал к «спокойствию и выдержке».

Тем временем в страну прибыл один из главных оппонентов Мугабе, бывший премьер страны Тсвангираи. Об этом сообщает телеканал Sky News, корреспондент которого оказался вместе с политиком на борту самолета, направлявшегося в Харере.

По словам репортера, на борту также находились два министра, которые возвращались в Зимбабве из России.

По данным южноафриканского телеканала eNCA, в конце октября Тсвангираи направился для медицинского обследования в ЮАР, где в сентября он уже проходил курс лечения в связи с диагностированным у него раком толстой кишки, сообщает Укринформ.

Напомним, 15 ноября военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Они также заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения Мугабе из-за «социальных и экономических страданий».