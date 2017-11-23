В Кремле отказались комментировать ситуацию в Луганске.

«Какие-то нюансы я не стал бы сейчас озвучивать», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

Накануне в Кремле заявляли, что Москва следит за ситуацией в «ЛНР».

Центр Луганска уже третий день патрулируют вооруженные люди. По сообщениям, речь идет о конфликте между главарем группировки «ЛНР» Игорем Плотницким и «министром внутренних дел» в этой группировке Игорем Корнетом.

Напомним, 22 ноября Игорь Плотницкий обвинил Корнета в попытке «государственного переворота».

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Днем ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».