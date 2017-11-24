75-летний Эммерсон «Крокодил» Мнангагва принес присягу нового президента Зимбабве.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters, церемония присяги нового президента состоялась на национальном стадионе зимбабвийской столицы Хараре перед тысячами его сторонников. Присяга Мнангагвы символизировала завершение 37-летнего правления Роберта Мугабе.

Бывший руководитель сил безопасности Мнангагва, также известный под прозвищем «Крокодил», во время присяги обязался соблюдать конституцию и защищать права всех 16 миллионов граждан Зимбабве.

Большинство зимбабвийцев праздновали уход из власти 93-летнего Мугабе, правление которого привело к обеднению и деспотизму в стране, считавшейся одной из самых перспективных в Африке. Однако некоторые граждане выражают беспокойство относительно будущего Зимбабве при правлении Мнангагвы.

В частности, они ставят вопрос о его роли в так называемой резне Гукурахунди в Матабелеленде в 1983 году, когда, согласно подсчетам, 20 тысяч человек были убиты во время подавления оппонентов Мугабе. Мнангагва отрицает какое-либо участие в указанных убийствах.

Напомним, 21 ноября президент Зимбабве Мугабе подал в отставку после того, как армия захватила власть, а правящая партия отказалась от него.

15 ноября военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Они также заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения Мугабе из-за «социальных и экономических страданий».

19 ноября Мугабе был уволен с поста лидера правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт», его место занял Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе две недели назад уволил.