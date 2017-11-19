Президент Зимбабве Роберт Мугабе был уволен с поста лидера правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт», его место занял Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе две недели назад уволил. Об этом со ссылкой на одного из членов партии.

«Он был отстранен», - сказал один из членов правящей партии. Еще три члена партии подтвердили эту информацию, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Государственный телеканал объявил 18 ноября, что 19 ноября Мугабе встретится с партиейна фоне массовых демонстраций за его отставку, также ожидалось, что он встретится с командующим армией. В то же время, по неподтвержденным данным, 93-летний Мугабе покинул страну.

Напомним, 15 ноября военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Они также заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения Мугабе из-за «социальных и экономических страданий».