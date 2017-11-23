также в разделеЭкономика
В Украине самоликвидировался еще один банк 66
Кабмин ужесточил контроль оборота топлива 37
Кабмин утвердил новый состав набсовета «Нафтогаза» 33
Запасы угля на ТЭС выросли на 10% 35
НБУ ужесточил требования к переводу наличных денег 123
Украина в два раза улучшила позиции в рейтинге налогообложения 26
ОПЗ остановился из-за поломки 40
«Укрзализныця» пересмотрит стоимость пассажирских билетов в 2018 году 60
Потребительские настроения украинцев улучшились 55
В Нацбанке уверяют, что исчезновение монет не повлияет на цены 87
В РФ допускают продажу «долга Януковича» другой стране 70
Украина на треть сократила потребление антрацита 66
ЕС за три года предоставил Украине €12 миллиардов помощи 89
Транзит российского газа установил семилетний рекорд 66
НБУ предлагает отказаться от мелких монет 73
Украинцы получили из-за границы почти $2 миллиарда 63
Суд отказал сыну Януковича в иске к НБУ на 1,6 миллиарда 34
Гройсман надеется на принятие госбюджета до 10 декабря 39

Производство промышленной продукции в январе-октябре 2017 года уменьшилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за октябрь против сентября сократилось на 0,1%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.

«В январе-октябре 2017 года по сравнению с январем-октябрем 2016 года индекс промышленной продукции составил 99,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 93,7%, перерабатывающей – 103,8%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 94,1%», - говорится в экспресс-выпуске.

При этом в октябре по сравнению с сентябрем 2017 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,9%, а в октябре текущего года против октября 2016 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 99,5%, сообщает Укринформ.

Как отмечают в Госстате, данные охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги