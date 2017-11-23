Производство промышленной продукции в январе-октябре 2017 года уменьшилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за октябрь против сентября сократилось на 0,1%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.

«В январе-октябре 2017 года по сравнению с январем-октябрем 2016 года индекс промышленной продукции составил 99,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 93,7%, перерабатывающей – 103,8%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 94,1%», - говорится в экспресс-выпуске.

При этом в октябре по сравнению с сентябрем 2017 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,9%, а в октябре текущего года против октября 2016 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 99,5%, сообщает Укринформ.

Как отмечают в Госстате, данные охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.