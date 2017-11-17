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В связи с нестабильной политической ситуацией в Республике Зимбабве в результате захвата Вооруженными силами власти в стране, гражданам Украины рекомендуется воздержаться от посещения столицы Зимбабве Хараре.

Соответствующие рекомендации распространила пресс-служба МИД.

Гражданам, которые уже находятся в Хараре, следует максимально ограничить передвижение по городу, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Зимбабве гражданам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону «горячей линии» Посольства +27 81 480 67 07, по адресу электронной почты [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: [email protected]

Напомним, 15 ноября военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Они также заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения Мугабе из-за «социальных и экономических страданий».

Президент Зимбабве  находится под домашним арестом.

 
ForUm

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