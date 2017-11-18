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Причиной пожара в одесском детском лагере «Виктория» стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей. Об этом на своей странице в Facebook сообщи советник главы Главного управления Национально полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Технический акт ГосЧС по выводам причины возгорания почему-то стал публичным. Согласно ему, пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель», – отметил он.

«Это собственно все, что я могу сказать, несмотря на то, что следствие продолжается, я надеюсь, что из этой трагедии каждый причастный сделает свой личный вывод, также надеюсь его сделают другие люди, все общество, и главное чтобы этот вывод все же был постоянным и мудрым во всех отношениях», – подчеркнул Форостяк.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога. 14 ноября суд изменил ему меру пресечения и отпустил под залог в 128 тыс. грн. 

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей. 
ForUm

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