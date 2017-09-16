На месте пожара в детском лагере в Одессе выявлен фрагмент тела третьего ребенка, сообщает отдел коммуникации облполиции.

«Примерно в 15:50 на месте пожара обнаружен 3-й фрагмент человеческого тела.

По состоянию на 17:00 сообщаем, что во время пожара погибли три человека», - проинформировали в полиции.

Как сообщал ForUm, в ночь на субботу, 16 сентября, в одесском лагере «Виктория» произошел масштабный пожар. В результате погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается.

Огонь практически полностью уничтожил корпус, где находились 42 ребенка.