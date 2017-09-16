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Полиция проводит расследование по факту пожара в детском лагере в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.

Сообщение о том, что в Киевском районе Одессы по ул. Дача Ковалевского горит детский лагерь, поступило 15 сентября в 23:42.  

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря.

Площадь пожара составила около 450 кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

После ликвидации пожара примерно в 03:02. Были обнаружены два обгоревших трупа детей.

В результате пожара в больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.
ForUm

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