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Киевский районный суд Одессы  избрал меру пресечения для директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна, который был задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей и огромный материальный ущерб.

Следователь и прокурор требовали меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает «Думская».

В свою очередь защита просила суд о более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 300 тысяч гривен, ссылаясь на то, что подозреваемый инвалид второй группы и в 2011 году перенес операцию на сердце.

Но в итоге судья удовлетворил ходатайство следователя в полном объеме — следующие 60 суток Саркисян пробудет в СИЗО.

Сам директор муниципального лагеря пояснил, что не мог выполнить предписание ГосЧС об устранении неисправностей в пожарной сигнализации, так как этим должна была заниматься вышестоящая инстанция. По его словам, управление горобразования не выделяло средств на устранение неполадок с сигнализацией, так как деревянные корпуса не были приняты на баланс.

В результате судья поручил изучить заявление подозреваемого.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря.  
ForUm

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