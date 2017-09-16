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При возникновении возгорания в одном из корпусов детского лагеря «Виктория» в Одессе, в результате которого погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается, в здании не сработала противопожарная сигнализация. Об этом заявил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, сообщает 112 Украина.

«Есть факт того, что действительно не сработала сигнализация, подразделения получили сообщение о пожаре, и первая машина была на месте уже через 4 минуты, потому что возвращалась из другого вызова», - заявил Форостяк.

Также он подтвердил проблему с наличием воды в лагере при тушении пожара.

«Там действительно была проблема с местными магистралями, но если быть объективными, отсутствие воды существенной роли не играло. Это был масштабный пожар, и пожарники почти не использовали воду», - заявил Форостяк.

Отметим, что в ГосЧС ранее заявили, что в лагере не оказалось воды для тушения пожара. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на улицу Вильямса (1200 метров), что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.

Как сообщал ForUm, в ночь на субботу, 16 сентября, в одесском лагере «Виктория» произошел масштабный пожар. В результате погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается. 

Огонь практически полностью уничтожил корпус, где находились 42 ребенка. 
ForUm

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