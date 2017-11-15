В Одессе за арестованного директора детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, который является подозреваемым в деле о пожаре, приведшем к гибели трех детей, уже внесен определенный судом залог в размере 128 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Она отметила, что 14 ноября в ходе заседания, на котором рассматривалось ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения директору «Виктории», Приморским районным судом продлен арест подозреваемому, но наряду с этим определен залог в сумме 128 тыс. грн.

«В настоящее время залог подозреваемым внесен», - отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что 2 месяца назад судом по ходатайству прокуратуры подозреваемому была определена мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Более того, это решение суда первой инстанции оставлено в силе Апелляционным судом Одесской области при рассмотрении жалобы адвоката Саркисяна.

Как уточнила Верба, Апелляционный суд оставил решение райсуда без изменения, учитывая, что действия, инкриминируемые мужчине, привели к гибели людей.

В пресс-службе акцентируют, что вчерашнее решение Приморского суда об определении залога принято, несмотря на существование реальных рисков, о которых в своих ходатайствах неоднократно отмечала прокуратура. В частности, речь идет о возможном давлении на потерпевших, свидетелей, а также – на других подозреваемых. Кроме того, не исключено, что фигурант предпримет попытку скрыться от органов следствия и суда, присутствуют и другие риски, предусмотренные ч. 1 ст. 177 УПК Украины, сообщает УНИАН.

«Также это решение противоречит требованиям процессуального законодательства, поскольку принято судом, несмотря на наличие ходатайств, в которых прокуратура требовала продолжить меру пресечения исключительно в виде ареста без определения любой альтернативной меры», - пояснила Верба.

Она добавила, что прокуратура Одесской области категорически не согласна с указанным решением районного суда и уже готовит апелляционную жалобу.

«В связи с этим прокуратура и в дальнейшем будет настаивать на определении руководителю внешкольного учреждения меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, учитывая тяжесть вызванных преступлением последствий – гибели трех малолетних детей», - отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей.