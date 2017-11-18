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Российская делегация сорвала так называемый технический проект резолюции, предложенный в СБ ООН Японией, который позволил бы на месяц продлить мандат Совместного механизма ООН-ОЗХЗ, чтобы достичь долговременного консенсуса по этому вопросу.

Россия наложила второе вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав возобновление расследования по выявлению виновных в химических атаках в Сирии, сообщает Укринформ.

После того, как РФ в четверг провалила американский проект резолюции по Сирии, который США согласовали с другими членами СБ ООН, Япония внесла так называемый технический проект, который продлевал мандат Совместного механизма ООН – ОЗХЗ на 30 дней, чтобы достичь широкого компромисса в течение следующего месяца. Нынешний мандат Совместного механизма завершился в ночь на пятницу.

Таким образом, это 11-й случай применения Россией вето относительно проектов резолюций СБ ООН по Сирии. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отметила в этой связи: «Россия не согласится на любой механизм, который может пролить свет на применение химического оружия ее союзником, сирийским режимом».

Напомним, в прошлом месяце эксперты Совместного механизма обнародовали выводы, которые подтвердили причастность правительства Башара Асада и террористической группировки ИГИЛ к двум случаям применения боевого химического оружия в Умм-Хоше и Хан-Шейхуне. Россия, которая поддерживает режим Асада, заявила в ООН, что независимое международное расследование использовало «дилетантскую методологию».

Для того, чтобы резолюция белая утверждена, нужно минимум девять из пятнадцати голосов в ее поддержку, в числе которых будут все пять постоянных членов Совбеза: Великобритания, Китай, Франция, Россия и США.

Напомним, в четверг, 16 ноября, Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала американский проект резолюции по продлению работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. 
ForUm

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