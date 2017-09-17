По факту пожара в детском оздоровительном комплексе «Виктория» в Одессе объявлено подозрение двум должностным лицам учреждения: директору и ответственному за пожарную безопасность.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения - по решению суда», - написал он в Facebook.

В то же время Форостяк опроверг информацию о вручении подозрения воспитателю – руководителю творческого коллектива детского лагеря.

Ранее СМИ сообщили, что полиция объявила о подозрении и допросила руководителя танцевального коллектива «Адель» Татьяну Егорову, чьи подопечные погибли при пожаре.

«Выяснилось, что возгорание началось в ее комнате, и она была единственным взрослым в сгоревшем корпусе», - рассказали родители детей-участников ансамбля.

По их словам, Егорову допрашивали в Киевском отделе полиции Одессы. Во время допроса ей стало плохо, и ее забрали в больницу.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

По данным полиции, новая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.