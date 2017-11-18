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Соединенные Штаты Америки чтят память о Голодоморе в Украине 1932-33 годов, который убил миллионы людей во времена советской власти, и осуждают попытки отрицания этого исторического факта.

Такое заявление обнародовала пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, сообщает Укринформ.

«В этом месяце мы вспоминаем и чтим миллионы украинцев, которые погибли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварский захват украинской земли и сельскохозяйственных культур, что привел к Голодомору, или «смерти от голода», стал одним из самых жестоких деяний ХХ века, превратил европейскую житницу в землю неизмеримых человеческих страданий», - отмечается в заявлении.

При этом американская сторона отметила стойкость тех, кто выжил во время Голодомора.

«В конце концов, советская власть не смогла разрушить идентичность и независимость украинского народа», - подчеркивается в документе.

В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты «стоят вместе с украинским народом и чтят память об этой трагедии, причиненной советской властью, а также осуждают попытки отрицать это как исторический факт».

США также подтвердили свою приверженность «безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации и способной выбирать собственное будущее».
ForUm

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