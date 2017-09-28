Одесский апелляционный суд отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря «Виктория» Наталью Янчик. Об этом сообщил в Facebook нардеп Мустафа Найем.

По данным местных СМИ, суд разрешил взять ее на поруки двум нардепам: Мустафе Найему и Григорию Шверку. Такое решение в зале восприняли аплодисментами.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря.

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей.