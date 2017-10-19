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Бывший президент США Барак Обама возвращается в политику и примет участие в митингах в поддержку кандидатов от Демократической партии на губернаторский пост в штатах Нью-Джерси и Вирджиния. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что губернаторские выборы в этих штатах запланированы на 7 ноября. Это единственные важные выборы в США в этом году. О чем именно будет говорить Обама, неизвестно.

Он не принимал участия в политической жизни страны после того ухода с президентской должности 20 января 2017 года. После трехмесячного отпуска Обама начал писать мемуары, но мало выступал на публике и почти не давал интервью.

Анонсированное выступление Барака Обамы в 220-тысячном городе Ричмонд спровоцировало длинные очереди желающих купить билеты на мероприятие Демократической партии.

20 января 2017 г. состоялась инаугурация приемника Обамы на посту президента США Дональда Трампа.

Напомним, Барак Обама был президентом США два срока подряд – с 20 января 2009 по 20 января 2017 года. 
ForUm

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