также в разделеПолитика
Розенблат заявил, что вез в Германию бижутерию для племянниц 40
Рада провалила закон о парламентских выборах 43
«Подтираться будете в туалете»: Геращенко и Левченко устроили перепалку в Раде 90
Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности направили в КСУ 69
Медведчук: Попытки власти насаждать ненависть к России терпят фиаско 223
ВР приняла за основу реформу сельской медицины 87
Рада начала рассматривать вопрос отмены депутатской неприкосновенности 48
Из «Самопомочи» исключили одного нардепа 65
Суд ЕС признал законным замораживание активов Януковичей 49
Парламент принял закон о медицинской реформе 161
Послы стран G7 призвали Раду принять медреформу 86
РФ продлила срок политического убежища для Януковича 54
Барна написал заявление в ГПУ из-за нападения митингующих 37
Встреча нардепов с Порошенко не состоялась 181
Порошенко согласился встретиться с Найемом 98
Емец: Часть нардепов из-за митингующих побоялись идти в Раду 72
Комитет ВР одобрил два законопроекта о депутатской неприкосновенности 86
В МВД назвали бредом информацию о подготовке покушения на Левочкина 126

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание группы специалистов для внедрения изменений системы здравоохранения. Об этом глава правительства сказал в своем видеообращении, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он поблагодарил Президента Украины, руководителей и членов крупнейших фракций парламента, внефракционных депутатов, которые отдали свой голос за старт медицинской реформы и изменение системы, которая десятилетиями была «недоброжелательной ни к врачам, ни к пациентам».

Ключевыми ориентирами реформы, по словам Гройсмана, определены доступность качественной медицинской услуги на любом уровне – от ФАПа до поликлиники и специализированных учреждений, надлежащее финансирование системы здравоохранения, а также введение достойной оплаты труда врачей.

«Это тот комплекс, который в совокупности с модернизацией оборудования позволит изменить качество здравоохранения, - сказал он. - Сейчас мы сделаем группу внедрения проекта, где объединим и депутатов, и врачей, чтобы качественно начать изменения. Я знаю, что это непросто и ответственно. Но я готов брать на себя ответственность. Этой осенью мы приняли решение о реформе образования, реформе пенсионной системы, сейчас – о реформе медицины. Мы начинаем реформы. И мы будем видеть, что за этими реформами будет другое качество жизни граждан».

Напомним, сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги