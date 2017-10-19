Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание группы специалистов для внедрения изменений системы здравоохранения. Об этом глава правительства сказал в своем видеообращении, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он поблагодарил Президента Украины, руководителей и членов крупнейших фракций парламента, внефракционных депутатов, которые отдали свой голос за старт медицинской реформы и изменение системы, которая десятилетиями была «недоброжелательной ни к врачам, ни к пациентам».

Ключевыми ориентирами реформы, по словам Гройсмана, определены доступность качественной медицинской услуги на любом уровне – от ФАПа до поликлиники и специализированных учреждений, надлежащее финансирование системы здравоохранения, а также введение достойной оплаты труда врачей.

«Это тот комплекс, который в совокупности с модернизацией оборудования позволит изменить качество здравоохранения, - сказал он. - Сейчас мы сделаем группу внедрения проекта, где объединим и депутатов, и врачей, чтобы качественно начать изменения. Я знаю, что это непросто и ответственно. Но я готов брать на себя ответственность. Этой осенью мы приняли решение о реформе образования, реформе пенсионной системы, сейчас – о реформе медицины. Мы начинаем реформы. И мы будем видеть, что за этими реформами будет другое качество жизни граждан».

Напомним, сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327).