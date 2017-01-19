Барак Обама уходит с поста президента США с одним из самых высоких рейтингов популярности. По данным различных исследований, 60% американцев с одобрением отзываются о годах правления первого чернокожего президента в истории США, сообщает Русская служба ВВС.

На своей последней пресс-конференции на посту президента 55-летний Обама пообещал себе больше времени проводить с семьей, в первый год после ухода из Белого дома начать писать книгу и некоторое время воздерживаться от публичных выступлений.

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«Я немного хочу побыть в тишине и некоторое время не слушать постоянно, что я говорю», - сказал Обама.

При этом уходящий президент сказал, что нарушит молчание, если придется защищать «истинные ценности».

Среди таких проблем Обама назвал «попытки заставить замолчать политических оппонентов и оказать давление на прессу», создание препятствий для голосования, а также попытки выслать из страны нелегальных иммигрантов, детьми приехавших в США.

Сразу после инаугурации Дональда Трампа в пятницу Обама с семьей отправится в отпуск в курортный городок Палм-Спрингс в Калифорнии.

После переезда из Белого дома Обама, его жена Мишель и дочери Малия и Саша будут жить в Вашингтоне. Как сказал Обама, семья остается в Вашингтоне, пока младшая дочь Саша не окончит школу. Старшая дочь Малия осенью начнет учиться в Гарвардском университете.