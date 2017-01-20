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Президент США Барак Обама, срок полномочий которого истекает 20 января, обратился к американским гражданам с прощальным письмом.

Глава государства напомнил, что в Белом доме существует традиция оставлять овальном кабинете письмо следующему президенту. «Но перед тем, как я оставлю письмо 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня лучше как человека и как президента», – сказано в обращении, опубликованном на официальном сайте Белого дома в четверг, 19 января.

Обама вспомнил труд американских ученых, которые помогают раненым военным. О том, как меняются жизни семей, браки которые признали равными с традиционными. Как дети своей щедростью напоминают об обязанности заботиться о беженцах,  друг о друге, работать ради мира. «Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу», – заверил президент, сообщает ZN.UA.

Говоря о перспективах американского общества и политической системы Обама напомнил, что «США – это не проект одного человека». «Самое могущественное слово в нашей демократии - это слово «Мы». Мы - народ. Мы справимся», – подчеркнул глава государства, добавив, что будущее страны – в ежедневных проявлениях гражданской позиции.

«Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу - приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути», – отметил президент. Текст своего письма Обама закончил фразой «Да, мы можем» (Yes, we can) – слоганом его предвыборной кампании 2008 года.

Накануне на своей последней пресс-конференции в статусе президента США Обама сообщил, что первое время после выхода в отставку намерен посвятить не политике, а семье. «Я хочу побыть немного в тишине и не слышать своих речей, которых было очень много. Я хочу потратить драгоценное время с моими дочерями», - сказал Обама, отметив, что также намерен «кое-что написать» на отдыхе.

Напомним, что 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США – Дональда Трампа. На церемонии ожидают около миллиона человек. 
ForUm

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