также в разделеМир
Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе 4
Во Франции посчитали 100% бюллетеней: Макрон получил 24% голосов 7
Элтон Джон отменил концерты из-за болезни 10
В дагестанской школе взорвалась граната: один ученик погиб, еще 11 ранены 26
РФ поднялась на третье место в мире по военным расходам 33
Аграмунт уверяет, что ездил в Сирию как частное лицо 24
Выборы во Франции: Меркель поддержала Макрона 31
В первом туре президентских выборов во Франции победил Макрон 733
Американский авианосец направился к КНДР 98
Генсек ООН считает, что до завершения войны в Сирии еще «очень далеко» 18
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом 96
В Молдове продолжается ликвидация последствий урагана 102
Англия, впервые с 19 века, провела день без угля 76
В Венесуэле в ходе протестов погибли 11 человек 26
США заявили о гибели одного из лидеров ИГ 22
Канада расширила санкции против Сирии 24
Итальянский суд признал мобильник причиной опухоли мозга 68
Смоленская катастрофа: Польша подаст в суд ООН иск против РФ 100

Экс-президент США Барак Обама после трехмесячного отпуска вернулся к общественной жизни. Об этом сообщает Голос Америки.

Выступая в Чикаго, Обама призвал людей стать активистами в своих общинах, каким был он сам еще до начала карьеры в Вашингтоне.

Обама рассказал, что как общественный активист три десятка лет назад в Чикаго научился, что «простые люди, если работают вместе, могут достичь чрезвычайных успехов». Экс-президент признался, что запомнил это на всю жизнь.

Также, он выразил надежду, что сможет помочь подготовить новое поколение взять булаву в свои руки и руководить в мире. Он добавил, что такие неотложные проблемы, как финансовое неравенство, климатические изменения и несправедливость в уголовной юридической системе – это серьезные, впечатляющие проблемы, но они могут быть решены.

После ухода с поста президента Обама жил частной жизнью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года