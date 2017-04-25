Экс-президент США Барак Обама после трехмесячного отпуска вернулся к общественной жизни. Об этом сообщает Голос Америки.

Выступая в Чикаго, Обама призвал людей стать активистами в своих общинах, каким был он сам еще до начала карьеры в Вашингтоне.

Обама рассказал, что как общественный активист три десятка лет назад в Чикаго научился, что «простые люди, если работают вместе, могут достичь чрезвычайных успехов». Экс-президент признался, что запомнил это на всю жизнь.

Также, он выразил надежду, что сможет помочь подготовить новое поколение взять булаву в свои руки и руководить в мире. Он добавил, что такие неотложные проблемы, как финансовое неравенство, климатические изменения и несправедливость в уголовной юридической системе – это серьезные, впечатляющие проблемы, но они могут быть решены.

После ухода с поста президента Обама жил частной жизнью.