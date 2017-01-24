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Администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестинской автономии 221 млн долл., сообщио агентство Associated Press.

Отмечается, что Республиканская партия пыталась помешать этой транзакции.

Финансовая помощь Палестине предоставляется Агентством США по международному развитию, передает 112 Украина.

Средства предназначены для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Часть суммы должна пойти на поддержку реформ в области безопасности, политических преобразований, говорится в сообщении.

Также, администрация Обамы выделила 4 млн долл на программы по борьбе с изменением климата и 1,25 млн долл для различных гуманитарных организаций, действующих под эгидой ООН.
ForUm

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