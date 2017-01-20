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Барак Обама, президентские полномочия которого заканчиваются в пятницу в полдень по местному времени (19:00 по киевскому времени), по давней традиции, оставил записку следующему президенту.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По традиции, бывший президент в день инаугурации следующего оставляет своему преемнику напутственную записку. Ее содержание остается тайной для всех, кроме автора и адресата, передает 112 Украина.

Небольшое сообщение президент Обама положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.

Действующий глава государства подчеркнул, что будет скучать по Белому дому. На своей странице в Twitter Обама поблагодарил американцев и назвал «служение народу» большой честью.

Обама вместе с семьей покинет Белый дом сразу после инаугурационной речи Трампа.

Традиция оставлять записки следующему президенту сложилась в начале 20 века. Ранее президенты, которые сдавали пост, сопровождали новых действующих президентов от Капитолийского холма до Белого дома и даже устраивали там прием в честь нового главы государства.

По традиции, Трамп  должен проводить Обаму к выходу через восточный портал здания Конгресса. На ступеньках будет почетный караул, соберутся члены Объединенного комитета Конгресса по проведению инаугурационных торжеств. После этого семья Обамы на вертолете или на автомобиле будет доставлена на авиабазу Эндрюз вблизи Вашингтона. Там он произнесет речь для ближайших друзей, помощников и сотрудников Белого дома.
ForUm

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