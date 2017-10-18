Пенсионная реформа правительства Владимира Гройсмана порадовала стариков, но стала шоком для украинцев среднего возраста. По новым правилам, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, украинцам придется работать в два раза больше. В противном случае они смогут рассчитывать только на государственную социальную помощь. Да и то лишь по достижении 65 лет.

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. Пенсионные отчисления работающего населения попадают в общий котел — Государственный пенсионный фонд (ПФ) и оттуда распределяются среди пенсионеров. При СССР такая система работала хорошо. Но в нынешних реалиях из-за сокращения числа людей трудоспособного возраста и повсеместной практики выплаты «зарплат в конвертах» ПФ испытывает хронический дефицит средств.

Чтобы его ликвидировать, деньги в ПФ регулярно перечисляют из бюджета, что вызывает неудовольствие МВФ. Поэтому принцип начисления пенсий решили изменить.

Работайте, работайте

Как и обещала власть, пенсионный возраст по новому закону не меняется. В теории мужчины могут уйти на пенсию в 60 лет, женщины — в 58, с последующим ежегодным увеличением времени выхода на полгода. Но на практике, чтобы уйти на отдых в 60 лет, придется изрядно потрудиться, ведь новая реформа предусматривает увеличение страхового стажа до 2028 года на 20 лет — с 15 до 35 лет. В этом случае государство гарантирует получение пенсии в размере 40% от «базовой» зарплаты для расчета пенсий, но не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (сегодня это 1312 грн).

Если же человек достиг 65-летнего возраста, но не наработал необходимый стаж, размер его пенсии устанавливается пропорционально стажу. То есть, если мужчина отработал 30 лет вместо 35, он получит 30/35=85,6% от зарплаты или прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц.

Кроме того, для тех, у кого нет необходимого стажа, с 65 лет будет назначена государственная социальная помощь, которая для большинства категорий населения составляет 30% от минимальной пенсии, то есть на сегодня — 393,6 грн.

«Новый механизм предоставления социальной помощи лучше, чем существующая поддержка малообеспеченным, поскольку не требует подтверждения доходов человека, а также переоформления каждые полгода», – говорит ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Как начисляют?

Новая формула начисления пенсии сводится, как и ранее, к трем составляющим – средняя зарплата по Украине, умноженная на коэффициент зарплаты, и коэффициент страхового стажа.

Размер средней зарплаты ежемесячно утверждает Пенсионный фонд. Для расчета пенсий в 2017 году применяется усредненный показатель за 2014-й, 2015-й и 2016 годы, который составляет 3764,4 грн.

Чтобы вывести индивидуальный коэффициент зарплаты, нужно взять зарплату человека за каждый месяц с 2000 года, разделить ее на среднюю в тот же период по стране. В итоге получается множество коэффициентов – по числу месяцев, которые потенциальный пенсионер отработал. Потом из этих коэффициентов выводят среднее арифметическое, то есть индивидуальный коэффициент.

А вот коэффициент стажа, согласно пенсионной реформе, уменьшается. Ранее он был 1,35% за каждый отработанный год, а с 1 января станет 1%. Другими словами, в 2018 году люди получат начислений уже на 26% меньше, чем если бы их считали по старой формуле.

Надежда на индексацию

Немного сгладить ситуацию с потерей начислений правительство намерено за счет индексации пенсий. В частности, в 2019-2020 годах ее планируют проводить автоматически на сумму не менее чем 50% от уровня инфляции и 50% от уровня средней зарплаты, а начиная с 2021-го — в соответствии с показателями инфляции.

С 1 октября этого года пенсии пересчитают тем, кому они были назначены ранее. Базовая средняя заработная плата для расчета пенсий составит те же 3764,6 грн, что почти в три раза больше, чем до реформы (1197 грн). Больше всего от этого выиграют те пенсионеры, которым пенсии назначили до 2012 года.

Дело добровольное

Интересно отметить, что согласно закону с 1 января 2019 года в Украине также вводится второй уровень пенсионной системы — накопительный. Участниками этой системы являются лица, которые по состоянию на 1 января 2019-го подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Застрахованные же лица, которым на 1 января 2019 года осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, имеют право принять решение не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования. Люди же пенсионного возраста вообще не могут стать плательщиками страховых взносов в накопительный фонд.

Однако эксперты считают, что заявления о введении второго уровня накопительной системы — не более чем профанация, поскольку надёжных средств пенсионных сбережений в Украине практически нет. Это доказали как посыпавшиеся банки, так и негосударственные пенсионные фонды, которые должны привлекаться в пенсионную схему как на втором, так и на третьем уровнях.

Кроме того, никто не знает, как обезопасить накопления украинских пенсионеров от девальвационного риска обесценивания гривны и инфляции, ведь вкладывать пенсионные деньги, кроме как в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), пока некуда.

«Сегодня кроме ОВГЗ на рынке почти нет инструментов, которые бы могли подходить под критерии инвестирования пенсионных денег. Потому что это максимально надежно из того, что разрешено», — говорит управляющий партнёр Инвестиционной группы «Универ» Алексей Сухоруков.

Что касается корпоративных ценных бумаг, то, по его словам, этот рынок сильно сжался за последние шесть лет. Облигации предприятий либо были погашены и новые не выпускаются, либо случались скандальные истории с банкротствами компаний и неисполнением ими обязательств.

По мнению эксперта, было бы хорошо, если бы со временем пенсионные фонды смогли инвестировать в иностранные финансовые инструменты, которых в мире очень много и которые подходят для пенсионных денег намного больше. Но пока власть на такой шаг не соглашается.

Где же выход

Выходом из ситуации могла бы стать система персональных пенсионных начислений. Благо в мире создано немало таких инструментов.

Самый популярный из них — это негосударственные пенсионные фонды. Несмотря на кризис финансовой системы, на конец 1 квартала 2017 года в Украине насчитывалось 64 негосударственных пенсионных фонда (НПФ), из которых 72% были сосредоточены в Киеве. Участниками НПФ являлись 836 тыс. человек, или каждый 12-й официально трудоустроенный работник, что говорит пусть о небольшом, но все-таки существенном охвате трудоспособного населения.

Правда, к НПФ сейчас мало доверия со стороны населения. Слишком многие из фондов ушли с рынка, не выполнив своих обязательств. Кроме того, вкладывать средства в негосударственный фонд есть смысл, лишь когда до пенсии человеку осталось хотя бы 25 лет. Тогда, по подсчетам группы ICU, отчисляя в НПФ сумму в размере около 300 грн (10% от средней заработной платы в Украине) в месяц, будущий пенсионер сможет скопить за 25 лет работы около 1 млн грн, что составит более 10 тыс. грн в месяц выплат на протяжении 10 лет. Даже с учетом инфляции такие отчисления позволят увеличить в два раза уровень минимального дохода при выходе на пенсию.

Значительно улучшить ситуацию с добровольными отчислениями помог бы уже зарегистрированный в парламенте законопроект об индивидуальных накопительных счетах (ИНС). Такой вариант, по словам генерального директора Украинской федерации страхования Галины Третьяковой, подошел бы людям, которые не доверяют НПФ.

ИНС — это своего рода НПФ для одного лица, где человек сам выбирает управляющего своими деньгами, который одновременно ведет отчетность. Пенсионер вместе с управляющим договариваются об инвестиционной политике. Открывать ИНС можно в банке-хранителе счета: это либо банк, у которого статутный капитал составляет не менее 500 млн грн, либо НБУ. Этот же банк имеет право контролировать управляющего счетом.

Второй по популярности механизм накопления пенсий — банковские депозиты. Беда в том, что банки в Украине сыплются, как карточные домики, и доверия у населения к ним по-прежнему мало. Кроме того, самим банкам сложно гарантировать процент дохода по долгосрочным депозитам. А пенсионерам выгодно размещать депозит как минимум на пять лет.

Выходом из ситуации, по словам Третьяковой, мог бы стать пенсионный депозит, который отличается от обычного привязкой начала выплат к достижению человеком определенного возраста. При этом в идеале гражданин должен получать по этому депозиту определенные налоговые льготы, которые существуют в первом солидарном уровне.

Наконец, в развитых странах довольно популярно страхование нетрудоспособности по достижении пенсионного возраста. При достижении определенного возраста пенсионер получает на руки внушительную сумму, которую может потратить, к примеру, на покупку недвижимости для сдачи ее в аренду.

Это хороший способ накопить средства на пенсию, но сейчас он практически не работает, поскольку рынок страхования государство контролирует слабо. Почему-то страховые компании отнесли к малому и среднему бизнесу, которые подлежат лицензированию, но вывели из-под проверок. В итоге страховые компании сегодня могут открыться в течение 10 дней, и на рынок может войти капитал непроверенного происхождения.

«Сейчас на рынке страхования жизни происходит то, что происходило два года назад в банковской системе. Но если в банковской системе есть Фонд гарантирования вкладов, то в этой сфере нет даже закона», — говорит Третьякова.

Одним словом, украинцам остается надеяться в старости лишь на помощь детей, как в беднейших странах мира. И цивилизованного выхода из ситуации пока не видно.