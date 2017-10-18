Министр внутренних дел Португалии Констанца Урбано де Соуза подала в отставку из-за лесных пожаров, которые в этом году унесли жизни более сотни человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Publico.

В своем письме с просьбой покинуть должность министр признала, что теперь у нее нет «политических и личных причин» для продолжения работы.

Урбано де Соуза сообщила, что непублично просила об отставке еще летом, когда в районе Педрогао Гранде в результате лесных пожаров погибли 64 человека. Однако она осталась в правительстве, чтобы подготовить модель предотвращения лесных пожаров и контроля за ними.

Министр указывает, что гибель людей от пожаров в эти выходные является следствием различных факторов, однако, несмотря на это, настаивает на принятии своей отставки ради «сохранения собственного достоинства».

За последнее время на лесных пожарах в Португалии погиб 41 человек.

В воскресенье, 15 октября спасательные службы Португалии обнаружили более 500 лесных пожаров – это рекордное число за один день, зафиксированное в течение года, и худшее за последние 10 лет.