Федеральные российские телеканалы обошли молчанием воскресный митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Акции коммунистов, которая состоялась в субботу, Первый, ВГТРК и ТВЦ уделили 30-секундные сюжеты, не попавшие в итоговые выпуски за неделю, сообщает Русская служба ВВС.

Зато в «Воскресном времени» и «Вестях Недели» вышли репортажи о довольных жизнью работающих пенсионерах. На Первом, кроме того, показали сюжет с комментарием Путина о реформе, причем слова президента о том, что реформа ему не нравится, вырезали.

Об акции, организованной Либертарианской партией в Москве на проспекте Сахарова 29 июля, федеральные каналы не рассказали ни в одном из выпусков новостей.

Митинг собрал по разным оценкам от 2,5 до 6,2 тысяч человек. На митинге говорили не только о повышении пенсионного возраста, но и о росте налогов, войне в Сирии, низких зарплатах. Выступающие требовали отставки правительства, роспуска Госдумы и импичмента президенту России, со сцены, в том числе, звучал лозунг «Путин - русофоб!».

По окончании митинга полицейские задержали организаторов: председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова - им, как выяснилось позднее, вменили нарушение правил проведения акции. Полицейские посчитали, что лозунг «Путин – вор» не соответствует заявленной тематике проводимого мероприятия.

Акции КПРФ против пенсионной реформы, которая состоялась на том же проспекте Сахарова днем ранее 28 июля, Первый, «Россия 24» и ТВЦ выделили 30-секундные сюжеты. Каналы сообщили, что на митинг вышли 6,5 тыс. человек (данные полиции). Организаторы акции сообщили о более чем 100 тыс. участников, «Белый счетчик» насчитал 12 тыс. митингующих. Выступления ведущих митинга телеканалы в своих сюжетах не показали.

КПРФ также хотела вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всенародное голосование. В пятницу ЦИК не согласовал им формулировку вопроса, который партия хотела вынести на референдум, и по сути отказал в его проведении.

В сюжете программы «Воскресное время» зрителям рассказали, как повышение пенсионного возраста прокомментировал Путин. Общаясь с волонтерами на стадионе «Калининград» 20 июля, президент РФ впервые прокомментировал пенсионную реформу - до этого он несколько недель ничего не говорил по этой теме, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что это вопрос правительства как автора инициативы.

«И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», - заявил тогда Путин.

Эти слова не попали в сюжет Первого канала, посвященный комментарию Путина о реформе. Осталась лишь фраза, что «вопрос, конечно, очень чувствительный» и рассуждения о том, что будет, если не менять пенсионную систему. По мнению президента, «либо пенсионная система лопнет, либо лопнут бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы». Самого словосочетания «пенсионная реформа» в итоговом выпуске «Времени» так и не прозвучало. Удалось избежать этих слов и «Вестям недели» на «России 1».

Телеканал «Дождь» в середине июля сообщал, что лояльные Кремлю СМИ, эксперты и блогеры получили от администрации президента указание вообще не называть повышение пенсионного возраста «пенсионной реформой».

Еще один сюжет «Воскресного времени», связанный с пенсионной реформой уже косвенно – рассказ о работающих людях пенсионного возраста. «Работодателям придется избавиться от стереотипов и понять - возраст - это не препятствие, а преимущество. У людей после 55-ти - огромный опыт, квалификация, дисциплина», - сказала ведущая Екатерина Андреева. Корреспондент Александр Лякин в своем репортаже рассказал, в частности, о 66-летнем чемпионе Европы по дзюдо среди ветеранов Александре Либермане и о 76-летней актрисе Альбине Евтушевской, которая начала сниматься в кино в 64 года. О грядущей пенсионной реформе в своем сюжете Лякин не упоминал, и мнения героев репортажа о ней не спрашивал.

Похожий по риторике сюжет вышел и в «Вестях недели» на «России 1» - ведущий Евгений Рожко отметил, что некоторые пенсионеры «с удовольствием продолжают ходить на работу, даже спустя десятилетия после теоретического выхода на заслуженный отдых».

А на НТВ в утреннем выпуске новостей в субботу рассказали о жительнице удмуртского села Мукши Светлане Абросимовой, которая «уже давно на пенсии», но «продолжает работать фельдшером, а еще она единственная на всю округу женщина-печник». О пенсионной реформе в этом сюжете не упоминали.

В ответ на просьбу Би-би-си пояснить причину отказа от освещения воскресного митинга, в ВГТРК воздержались от комментариев. Би-би-си ожидает ответ от пресс-службы Первого канала.