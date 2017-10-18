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Министерство иностранных дел Украины поручило генеральному консульству Украины в российском Ростове-на-Дону выяснить обстоятельства ареста и условия содержания под стражей гражданина Украины, которого российская сторона обвиняет в «причастности к «Правому сектору». Об этом Радио Свобода сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«В связи с информацией Следственного комитета Российской Федерации о задержании на территории России гражданина Украины, который обвиняется по статье 282 Уголовного кодекса России, генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону дано поручение срочно обратиться в компетентные органы Российской Федерации с требованием - предоставить информацию об обстоятельствах задержания и месте содержания указанного украинца», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 18 октября следком России заявил о задержании совместно с ФСБ гражданина Украины Романа Терновского по обвинению в причастности к деятельности запрещенного в РФ «Правого сектора».

В организации заявили, что Терновский давно не является активистом ПС, и связь с ним потеряна около года назад.
ForUm

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