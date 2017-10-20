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Средний размер пенсии в Украине после перерасчета вырос на 559,78 грн. Об этом во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«С 11 октября вступили в действие положения, касающиеся перерасчета пенсий. Из общего количества пенсионеров 11,7 миллиона человек размер пенсии повышен для 10,5 миллиона человек, или 90% от общей численности пенсионеров. Не перечислены пенсии около 900 тыс. человек, которые получают пенсии по специальным законам, то есть речь идет о народных депутатах, государственных служащих и других, кто получает пенсии по спецзакону, а также тем категориям граждан, которым пенсии были назначены в 2015-2017 годах», - пояснил министр.

Таким образом, по его словам, средний размер пенсии после перерасчета вырос на 559,78 грн, с 1886,78 до 2 446,56 гривен, а сумма дополнительных расходов, направленных на пенсионные выплаты в октябре, составит 6,4 млрд.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, а 11 октября данный закон  вступил в силу.
ForUm

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