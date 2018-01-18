Пенсионная реформа, проведенная в Украине, не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране.



Об этом заявил директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о соответствии пенсионной реформы обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества с Фондом, сообщает УНИАН.

«Украина не так давно приняла закон о пенсионной реформе. Закон содержит важные положения по модернизации пенсионной системы Украины, но также содержит недостатки, которые снижают мотивацию людей работать дольше и делать взносы в (пенсионную. – Ред.) систему. Это не полностью обеспечивает справедливую и устойчивую пенсионную систему, и мы думаем, что больше работы должно быть сделано», - сказал он.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.