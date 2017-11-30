Международный валютный фонд все еще анализирует принятую Верховной Радой в начале ноября пенсионную реформу на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию и, соответственно, большего объема взносов в Пенсионный фонд.



Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на конференции в Киеве. «МВФ до сих пор в процессе оценки реформы. Чем мы обеспокоены, так это необходимостью наличия стимулов для людей выходить на пенсию позднее», - сказал Люнгман, сообщает УНИАН.

По словам представителя Фонда, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Напомним, Международный валютный фонд выдвинул 4 требования к Украине для получения следующего транша.