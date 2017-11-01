В результате пенсионной реформы большинство украинских пенсионеров получили доплату меньше 200 гривен, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«В результате перерасчета пенсии были повышены для 10,2 млн пенсионеров. Доплату до 200 грн получили 4 794,8 тыс. человек, доплату в размере 200,01 - 500 грн - 2 069,8 тыс. человек, от 500,01 грн до 1000 грн - 1 291,6 тыс., и еще 2 082,6 тыс. получили доплату более 1 тыс грн», – говорится в сообщении.

По данным министерства, в октябре повышенные пенсии получили более 6,9 млн пенсионеров, размер повышения которых превышал 140 грн. Те же, у кого размер повышения меньше, получат доплату за октябрь с повышенным размером в ноябре», – сказано в сообщении.

«Перерасчет пенсий состоялся в частности путем осовременивания пенсий. Чтобы, прежде всего, ликвидировать разрывы в размерах пенсий в зависимости от года назначения. Последний перерасчет пенсий проводился в 2012 году, но с применением показателя средней заработной платы по Украине за 2007 год (1197,91грн.). За это время средняя зарплата по Украине, которая применяется при исчислении пенсии, выросла до 3764,4 грн, или более чем в 3 раза. Перерасчет пенсий ликвидирует этот дисбаланс. Чем раньше человек вышел на пенсию, тем выше доплата при осовремененные пенсии», – отметили в Минсоцполитики.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.