Подрядчик, который должен был ремонтировать опорную школу в поселке Никольское Донецкой области, сбежал после получения миллиона гривен предоплаты. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщают Новости Донбасса.

«На сегодняшний день огромная проблема с проектантами, со строителями… Вот, например, Никольская школа. Натуральный негодяй, дал самую низкую цену на системе ProZorro, выиграл, дали миллион гривен предоплаты, смылся», - посетовал Жебривский.

По его словам, заявление об этом факте отправили в прокуратуру, открыто уголовное производство за мошенничество. Однако новый тендер на опорную школу провести не может.

«Но новый тендер не могу провести, пока все это не согласуется», - рассказал Жебривский.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области планировалось внедрить 30 опорных школ, на что из областного бюджета собирались выделить почти миллиард гривен. Но 1 сентября учеников встретила только одна школа.