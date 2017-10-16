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В результате атаки террористов в Могадишо (Сомали) число погибших возросло до 276 человек, еще около 300 человек ранены. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на АР.

Министр информации Сомали Абдирахман Осман назвал атаку варварской и сообщил, что Турция и Кения уже предложили предоставить медицинскую помощь пострадавшим.

Правительство Сомали обвиняет в теракте группировку Аль-Шабаб и назвало случившееся национальной катастрофой.

Напомним, Аль-Шабаб ранее в этом году пообещала активизировать атаки после того, как администрация Трампа и недавно избранного президента Сомали объявили о новых военных действиях против этой экстремисткой группировки.

14 октября на перекрестке улиц в центре Могадишо взорвался грузовой автомобиль. Изначально сообщалось о 20 погибших, а позже начали поступать данные об увеличении числа жертв.
ForUm

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