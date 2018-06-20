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Национальное антикоррупционное бюро считает, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро.

Об этом Українським Новинам сообщил директор бюро Артем Сытник.

«Он не отвечает критерием, определенным статьей 26 закона о НАБУ», - сказал он.

По его словам, в частности, речь идет об отсутствии у Жебривского международного опыта.

Согласно статье 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов.

Президент, Верховная Рада и Кабинет Министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Как сообщал ForUm, Порошенко назначил аудитором НАБУ Жебривского.

Тот обещает сделать из НАБУ «прозрачный и эффективный орган».
ForUm

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