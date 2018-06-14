Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Другим указом за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу Порошенко наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что 9 июня подал Президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке.

56-летний украинский политик был назначен на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации три года назад, 11 июня 2015 года. Перед тем, с августа 2014 он служил добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе в звании старшего сержанта. Участвовал в боях под Дебальцево, Волновахой и в других городах Донецкой и Луганской областей.

После демобилизации в январе 2015 года и до назначения на нынешнюю должность возглавлял управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.