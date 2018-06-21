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Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуру генерала СБУ Александра Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. Об этом в эфире 5 канала сообщил бывший глава Донецкой ОВГА, аудитор НАБУ Павел Жебривский.

«Секретов нет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала Куця на должность. Надеюсь, в ближайшее время президент рассмотрит, выдаст указ», – сказал он.

Куць занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области. В августе 2017 года Президент Украины Петр Порошенко назначил его начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что 9 июня подал Президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке.

56-летний украинский политик был назначен на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации три года назад, 11 июня 2015 года. Перед тем, с августа 2014 он служил добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе в звании старшего сержанта. Участвовал в боях под Дебальцево, Волновахой и в других городах Донецкой и Луганской областей.

После демобилизации в январе 2015 года и до назначения на нынешнюю должность возглавлял управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.
ForUm

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