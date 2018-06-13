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Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Это решение принято 13 июня на заседании правительства после прошения об отставке, поданного самым Жебривским, передает Радио Свобода.

Теперь указ должен подписать Президент Украины Петр Порошенко.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что 9 июня подал Президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке.

Чиновник поблагодарил свою команду за работу, рассказал о своих достижениях на посту, но не объяснил, что побудило его к принятию решения об отставке.

56-летний украинский политик был назначен на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации три года назад, 11 июня 2015 года. Перед тем, с августа 2014 он служил добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе в звании старшего сержанта. Участвовал в боях под Дебальцево, Волновахой и в других городах Донецкой и Луганской областей.

После демобилизации в январе 2015 года и до назначения на нынешнюю должность возглавлял управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.
ForUm

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