также в разделеПолитика
Трамп: Крым – российский, потому что все там говорят по-русски 4
Минюст: Рада может исправить закон об антикоррупционном суде 18
Сурков продолжит «заниматься Донбассом» 21
Законопроект о создании ВАС направлен в Высший совет правосудия 35
Порошенко – медикам: Спасибо, что заботитесь о жизни и здоровье всех нас 27
Порошенко поручил открыть в селах 500 амбулаторий до конца года 45
Европарламент призвал освободить Сенцова 40
Порошенко: Новая военная медицина строится по стандартам НАТО 65
Украина избрана в Экономический и Социальный совет ООН 32
В Раде объяснили внесение скандальной нормы в закон об антикоррупционном суде 113
Блокирование комиссии Украина-НАТО: МИД рассчитывает на помощь США 147
Порошенко дал Жебривскому орден и уволил с должности 36
В Венецианской комиссии открестились от скандальной нормы закона о ВАС 152
Мураев заявил в ГПУ на Пашинского 160
Путин оставил Суркова своим помощником 76
Савченко попросила Путина помиловать украинских политзаключенных 190
Кабмин предложил изменения в закон «маски-шоу стоп» 47
В Польше пожаловались на вице-маршалка, оскорбившего украинских медиков 47

Экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что никто не готовил его отставку, и он готов работать там, где понадобится государству.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске, сообщает Укринформ.

«Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и Президент понял и поддержал меня», - сказал Жебривский.

Он добавил, что будет работать «в сфере, которая нужна государству Украина, и это будет решение Президента».

По словам чиновника, сегодня вечером, в 20:30, он встретится с Президентом, и тогда станет известно, какую должность в дальнейшем он займет.

Жебривский подчеркнул, что сейчас не может анонсировать это решение Президента, но подчеркнул: «Я остаюсь в команде Президента».

Относительно своего преемника Жебровский сообщил, что он предоставил свои предложения Президенту и назвал две возможные кандидатуры.

«Считаю, что это будет достойный человек, который и дальше будет развивать этот регион», - сказал Жебривский.

 Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что 9 июня подал Президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке.

56-летний украинский политик был назначен на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации три года назад, 11 июня 2015 года. Перед тем, с августа 2014 он служил добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе в звании старшего сержанта. Участвовал в боях под Дебальцево, Волновахой и в других городах Донецкой и Луганской областей.

После демобилизации в январе 2015 года и до назначения на нынешнюю должность возглавлял управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги