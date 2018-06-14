Экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что никто не готовил его отставку, и он готов работать там, где понадобится государству.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске, сообщает Укринформ.

«Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и Президент понял и поддержал меня», - сказал Жебривский.

Он добавил, что будет работать «в сфере, которая нужна государству Украина, и это будет решение Президента».

По словам чиновника, сегодня вечером, в 20:30, он встретится с Президентом, и тогда станет известно, какую должность в дальнейшем он займет.

Жебривский подчеркнул, что сейчас не может анонсировать это решение Президента, но подчеркнул: «Я остаюсь в команде Президента».

Относительно своего преемника Жебровский сообщил, что он предоставил свои предложения Президенту и назвал две возможные кандидатуры.

«Считаю, что это будет достойный человек, который и дальше будет развивать этот регион», - сказал Жебривский.

Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что 9 июня подал Президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке.

56-летний украинский политик был назначен на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации три года назад, 11 июня 2015 года. Перед тем, с августа 2014 он служил добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе в звании старшего сержанта. Участвовал в боях под Дебальцево, Волновахой и в других городах Донецкой и Луганской областей.

После демобилизации в январе 2015 года и до назначения на нынешнюю должность возглавлял управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.