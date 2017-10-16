Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International считает, что антикоррупционные палаты в судах будут неэффективными. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин.

«Предлагали создавать палаты в действующих нереформированных судах... Если просто, то этот процесс выглядит так: глава суда своим решением или решением высшей судебной инстанции создает из действующих судей палату, условно говоря – Печерскую антикоррупционную палату. То есть это будут те самые судьи, к которым сейчас чрезвычайно невысокое доверие, и мы понимаем почему», - сказал он.

По словам Юрчишина, этому есть как объективные, так и субъективные факторы.

«Объективные, к сожалению, судебная система не очищена, люстрационные процессы прошли минимально. То, как сейчас судьи «тянут за уши» даже в Верховный Суд судей, которые дали тюремный срок нынешнему генпрокурору Юрию Луценко, четко демонстрирует, что, если пойти путем назначения в так называемые палаты просто старых судей, доверия к этому суду также не будет», - считает он.

Юрчишин добавил, что отдельные дела НАБУ не рассматриваются больше года.

«Это не вопрос сложности или чего-то еще, дела поступили в суд, их бросили под сукно и занимаются какими-то другими делами. Поэтому Венецианская комиссия дала очень четкий ответ: антикоррупционные палаты – это не то, что было предметом договоренностей. Антикоррупционный суд – это то, что нужно Украине», - подчеркнул Юрчишин.

Он считает показательным то, что 6 октября появляется заключение Венецианской комиссии, а накануне Президент Петр Порошенко заявляет о том, что у него поменялась позиция относительно этого вопроса.

Напомним, Венецианская комиссия предлагает Президенту Петру Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

Порошенко заявил, что в Украине должна быть создана отдельная судебная антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, Кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины и представительствами антикоррупционного суда на местах.