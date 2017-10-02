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Генеральная прокуратура намерена на текущей неделе (2-8 октября) сообщить о подозрении чиновникам Одесского городского совета в причастности к пожару в детском лагере «Виктория», в результате которого погибли 3 детей.

Об этом в интервью «1+1» сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

«На следующей неделе мы имеем основания сообщить о подозрении руководящим лицам из Одесского горсовета, исполнительного комитета, ответственных за данные вопросы», - сообщил он.

При этом генпрокурор также считает очевидным факт вины в этой трагедии директора лагеря и воспитательницы.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей. 

 
ForUm

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