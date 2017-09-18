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Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура области 16 сентября начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления ГосЧС в Одесской области, Киевской районной администрации Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского горсовета.

Во время следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации, проверкам в детском лагере «Виктория» и другие.

Ранее прокуратура совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря «Виктория» в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель детей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Кроме того, сообщено о подозрении сотруднице лагеря, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря.  

 
ForUm

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