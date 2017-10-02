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Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась активизацией российско-оккупационных группировок по всем направлениям. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Если днем ​​боевики придерживались режима тишины на луганском и донецком направлениях, то после 18:00 враг трижды из гранатометов различных видов и стрелкового оружия обстрелял укрепления ВСУ неподалеку Зайцево. А около 23:00 НВФ раз открыли огонь уже по мирным зданиям на севере поселка. Кроме того, вечером и ночью противник дважды применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении боевики били из вооружения БМП, противотанкового гранатомета у Новотроицкого. А вооружение БТР и крупнокалиберный пулемет применяли неподалеку Гнутово.

Также вчера днем, во время проведения инженерных работ на подступах к Богдановке, подорвался на мине и получил несовместимые с жизнью ранения один украинский военный.

На луганском направлении зафиксирован один обстрел. Так, около 22:00 оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку Крымского.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника. В результате подрыва погиб один наш военнослужащий.
ForUm

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