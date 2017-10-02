Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон получил травмы на концерте в Нью-Йорке, где на него во время выступления на сцене упали декорации.

Декорации изображали два огромных пистолета, на фоне которых выступал певец. Они упали на сцену в ходе концерта в зале «Хаммерштейн Болрум» в субботу, передает Русская служба ВВС.

Очевидец сообщил, что певец лежал на сцене около 15 минут под простыней, после чего его на носилках вынесли из зала и отправили в больницу.

О его состоянии ничего не сообщается. По словам очевидца Энтони Бискарди, поклонники певца пришли в ужас от происшедшего.

Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams, и примерно на половине песни стал карабкаться вверх по декорациям. Они не выдержали нагрузки и обрушились вместе с певцом, накрыв его.

На первых видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как работники сцены и члены его группы пытаются освободить певца от груза упавшей декорации, но он остается распростертым на сцене.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fvdWox0Fm8s?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="540" "=""></div><p><br /></p><p>«Похоже, что он потерял сознание, потому что двигался с трудом», - рассказывает Бискарди.</p><p>По его словам, над Мэнсоном растянули черное полотнище, а затем его вынесли к машине скорой помощи. По громкой связи объявили об отмене концерта из-за травмы исполнителя.</p><p>48-летний певец давал концерт в рамках недавно объявленного гастрольного турне под названием Heaven Upside Down. Он должен был выступить в Бостоне в понедельник вечером.</p></body></html>