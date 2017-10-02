Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон получил травмы на концерте в Нью-Йорке, где на него во время выступления на сцене упали декорации.
Декорации изображали два огромных пистолета, на фоне которых выступал певец. Они упали на сцену в ходе концерта в зале «Хаммерштейн Болрум» в субботу, передает Русская служба ВВС.
Очевидец сообщил, что певец лежал на сцене около 15 минут под простыней, после чего его на носилках вынесли из зала и отправили в больницу.
О его состоянии ничего не сообщается. По словам очевидца Энтони Бискарди, поклонники певца пришли в ужас от происшедшего.
Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams, и примерно на половине песни стал карабкаться вверх по декорациям. Они не выдержали нагрузки и обрушились вместе с певцом, накрыв его.
На первых видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как работники сцены и члены его группы пытаются освободить певца от груза упавшей декорации, но он остается распростертым на сцене.
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