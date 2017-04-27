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Соломенский суд Киева избрал меру пресечения для генерального директора компании «ВостГОК» Александра Сорокина.

Суд решил назначить Сорокину домашний арест с 22.00 до 6.00. Он должен сдать все паспорта и носить электронный браслет.

Прокуратура просила меру пресечения для гендиректора «ВостГОКа» в виде содержания под стражей.

Как известно, глава комбината фигурирует в деле нардепа Николая Мартыненко.

Подозрение Сорокину сотрудники НАБУ объявили 24 апреля.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, по которым ГП «ВостГОК» нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долл. Задержанным сообщено о подозрении.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.
ForUm

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