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Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение дела бывшего народного депутата Николая Мартыненко на 5 ноября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Романа Сымкива.

«Секретарь суда еще в пятницу сообщил, что заседание в понедельник не состоится. Оно перенесено на 9:00 пятого ноября», - сказал он.

Сымкив уточнил, что заседание перенесено из-за занятости судьи Владимира Бугиля по делу члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского.

«Основанием для отложения сегодняшнего заседания является участие судьи Бугиля в совещательной комнате по делу Гречкивского, которого защищают как минимум два адвоката, которые защищают господина Мартыненко, поэтому сегодняшнее его появление в суде довольно странное», - прокомментировал прокурор появление Мартыненко в суде в понедельник.

Сымкив рассказал, что по делу Мартыненко осталось зачитать 16 страниц обвинительного акта. После этого стороны процесса перейдут к определению порядка исследования доказательств в суде.

Напомним, Шевченковский райсуд столицы 22 октября начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пять обвиняемых: Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами «Нафтогаза Украины», «Объединенной горно-химической компании», «ВостГОК» и «Ядерного топлива».

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. 777 евро.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. путем неправомерного заключения и исполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» №70/13 через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.
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