Экс-нардеп Николай Мартыненко в сопровождении детективов НАБУ вышел из здания, где размещены депутатские приемные, и сел в микроавтобус антикоррупционного бюро.

Мартыненко вместе с детективами вышли через боковой выход здания на Кловском спуске, 7, сели в синий микроавтобус НАБУ и уехали, сообщает «Украинская правда».

Адвокаты Мартыненко – Игорь Черезов и Петр Бойко – вышли из здания через центральный вход.

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что Мартыненко задержан детективами НАБУ.

«Да. Мы подтверждаем факт задержания», - сказали в пресс-службе НАБУ.

Как сообщалось, 17 января 2017 года пресс-служба бывшего народного депутата Мартыненко сообщила, что Соломенский районный суд Киева 16 января обнародовал текст решения, которым обязал НАБУ на протяжении 10 дней закрыть дело в отношении Мартыненко.

В то же время в НАБУ заявили, что досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешской компании «Škoda JS», известное в СМИ как «дело Мартыненко», продолжится.

В апреле Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда об обязательстве Национального антикоррупционного бюро закрыть уголовное производство в отношении Мартыненко.