Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении гендиректору ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Об этом он заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге.

«О хищении средств «Восточного горного обогатительного комбината». Вчера детективами НАБУ вместе с прокурорами САП было сообщено о подозрении генеральному директору «ВостГОК» и сейчас прокурорами и детективами решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - сказал он, сообщает 112 Украина.

По его словам, это фактически пятый подозреваемый по данному делу, поскольку ранее были задержаны экс-нардеп Николай Мартыненко и первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, по которым ГП «ВостГОК» нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долл. Задержанным сообщено о подозрении.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.