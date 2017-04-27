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Автомобили 64-й так называемой «гуманитарной колонны» МЧС России прибыли в оккупированные районы Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба ведомства. 

«В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев-Курган». Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры», – говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий 63-й «гуманитарный конвой» был доставлен Россией на оккупированный Донбасс 23 марта. 
ForUm

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